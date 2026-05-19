تيتيه: «الحوار السياسي» في ليبيا يقترب من مرحلة حاسمة

بدعوة من سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اجتمعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، برؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي.

وأطلعت تيتيه الحضور على جهود الأمم المتحدة للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما استعرضت سير الحوار المُهيكل الذي شارف على الانتهاء، إلى جانب تقدم الأشغال في المسارات الأربعة المتصلة به.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح شارك فيه رؤساء البعثات، ناقشوا خلاله الخطوات المقبلة لتعزيز جهود السلام والاستقرار في ليبيا، وسط أجواء من التفاهم والتنسيق المشترك بين الأمم المتحدة والدول الأوروبية.

وفي هذا السياق، أكدت هانا تيتيه أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف لضمان تنفيذ الالتزامات السياسية بما يخدم الاستقرار الوطني ويدعم العملية الديمقراطية في ليبيا.