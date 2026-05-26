تيتيه: الليبيون يستحقون قيادة تضع معاناتهم في «صدارة الأولويات»

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، القادة الليبيين إلى تجاوز حالة الجمود السياسي والانخراط بجدية في مسار يضمن حق المواطنين في اختيار قيادتهم، مؤكدةً أن الشعب الليبي يستحق قيادة مسؤولة تضع مصالح المواطنين وتطلعاتهم في مقدمة أولوياتها.

وقالت تيتيه، في كلمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن الليبيين يستقبلون العيد هذا العام وسط ظروف معيشية صعبة، في ظل استمرار الانقسام المؤسساتي وتعثر العملية السياسية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي أثقلت كاهل المواطنين وألقت بظلالها على الأُسر وأجواء المناسبة.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أن الشعب الليبي تحمّل تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن الأوضاع الحالية تتطلب تحركًا سريعًا من السلطات للاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين في الاستقرار والخدمات وتحسين ظروف الحياة.

وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على ملف حقوق الإنسان، مؤكدةً أن بعثة الأمم المتحدة لا تزال تتابع بقلق أوضاع المحتجزين تعسفيًّا والمختفين قسرًا في مختلف أنحاء البلاد، رغم تسجيل بعض التقدم في قضايا الاعتقالات والاحتجازات.

وشددت تيتيه على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًّا والمختفين قسرًا، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل أساسًا مهمًّا لتحقيق المصالحة الوطنية، واستعادة الكرامة، وتعزيز العدالة والثقة داخل المجتمع الليبي.

كما أشارت إلى أن قضية المفقودين لا تزال من أكثر الملفات إيلامًا وتعقيدًا، في ظل استمرار معاناة عائلاتهم التي تواجه حالة طويلة من الانتظار وعدم اليقين بشأن مصير أبنائها.

ودعت تيتيه إلى دعم البلديات المنتخبة حديثًا وتمكينها من تقديم خدمات عامة فعالة وموثوقة، مع التركيز على تنفيذ مشاريع وبرامج تستجيب بصورة مباشرة للاحتياجات التي عبّر عنها المواطنون في مختلف المناطق الليبية.

وأكدت أن بعثة الأمم المتحدة تأمل في التعامل بحسن نية مع مخرجات الحوار المُهيكل المرتقب إعلانها قريبًا، باعتبارها خطوة تستهدف بلورة رؤية تدعم السلام والازدهار والتنمية في ليبيا.

واختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كلمتها بالتعبير عن أمنياتها بأن يشكل عيد الأضحى نقطة تحول نحو السلام والمصالحة وتجدد الأمل في أنحاء البلاد كافة.

ولفتت بعثة الأمم المتحدة إلى أن الرسالة تأتي في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات سياسية واقتصادية متشابكة منذ سنوات، وسط مطالب محلية ودولية بالإسراع في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي الانقسام وتُمهّد لإجراء انتخابات تُعيد الاستقرار إلى البلاد.