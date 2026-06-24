تيتيه: المبادرات الأممية تقوم على الشفافية والشمولية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه عقدت اجتماعًا مع وفدٍ ضم أعضاءً من المجلس الأعلى للدولة وعددًا من وجهاء مدينة مصراتة، لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الراهنة في البلاد.

ووفقًا للبعثة، استعرض أعضاء الوفد جملةً من المخاوف المتعلقة بما وصفوه بغياب الشفافية في بعض العمليات السياسية الجارية، داعين البعثة الأممية إلى مواصلة العمل على تنفيذ خارطة الطريق التي سبق الإعلان عنها، بما يسهم في دفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأشار المشاركون إلى عددٍ من المبادرات السياسية الجارية، سواء تلك التي ترعاها الأمم المتحدة أو المبادرات الأخرى، مؤكدين أهمية ضمان الشفافية والشمولية في أي مسارٍ سياسي مستقبلي، بما يساعد على الحد من مظاهر العنف وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

كما أعرب الوفد عن تقديره للنتائج التي خرج بها الحوار المهيكل، معتبرًا أن هذه المخرجات تشكل عنصرًا مهمًا في دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلولٍ سياسية للأزمة الليبية.

من جانبها، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه على أن المبادرات التي ترعاها الأمم المتحدة تستند إلى مبادئ الشمولية والشفافية، مؤكدةً أهمية توجيه الجهود نحو تحقيق الوحدة الوطنية وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأضافت أن المسار السياسي يجب أن يفضي إلى تمكين الليبيين من اختيار قيادتهم بأنفسهم عبر عمليةٍ انتخابيةٍ جامعةٍ وذات مصداقية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المساعي التي تقودها الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا، وسط استمرار الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودفع الأطراف المختلفة نحو توافقٍ سياسيٍ شاملٍ ينهي حالة الانقسام ويفتح الطريق أمام استحقاقاتٍ وطنيةٍ مرتقبة.