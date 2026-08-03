تيتيه: بحثنا مع ألمانيا أهمية الحفاظ على «السلام والاستقرار» في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، الإثنين في طرابلس، السفير الألماني المعين حديثًا لدى ليبيا أرفيد إندرز، في لقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن تيتيه قدمت خلال اللقاء إحاطة موجزة حول العملية السياسية التي تيسرها البعثة، إلى جانب أعمال الاجتماع المصغر والتقدم المحرز ضمن المسار السياسي خلال الفترة الماضية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا، وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار، ودعم مسار سياسي يساهم في معالجة التحديات التي تواجه البلاد.

وأكد السفير الألماني أرفيد إندرز خلال اللقاء استمرار دعم ألمانيا للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، مشددًا على أهمية الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار ودفع المسار السياسي إلى الأمام.

وتأتي مباحثات تيتيه مع السفير الألماني الجديد في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تجريها بعثة الأمم المتحدة مع ممثلي الدول المعنية بالملف الليبي، بهدف تنسيق المواقف الدولية ودعم جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمة في ليبيا.