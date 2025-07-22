تيتيه تبحث الملف الليبي مع المندوبة الأوغندية لدى الاتحاد الإفريقي

استهلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، زيارتها الرسمية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بلقاء جمعها يوم الأحد مع السفيرة ريبيكا أوتينجا، الممثلة الدائمة لأوغندا لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار مشاوراتها مع الأطراف الإقليمية قبيل انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا على مستوى رؤساء الدول.

وخلال اللقاء، استعرضت تيتيه مستجدات المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وناقشت مع السفيرة الأوغندية تداعيات الوضع الليبي على منطقة الساحل، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وسير العملية السياسية، وجهود المصالحة الوطنية المدعومة من قبل الاتحاد الأفريقي.

وشدد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بهدف دعم العملية السياسية الليبية بقيادة ليبية وتيسير أممي، بما يسهم في إحراز تقدم فعلي نحو الاستقرار الدائم في البلاد والمنطقة.