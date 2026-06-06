تيتيه: نواصل العمل لدفع «العملية السياسية» في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة هانا تيتيه عقدت اليوم في العاصمة التونسية تونس لقاءً مع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد لدى ليبيا، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وعدد من السفارات الأجنبية.

وأوضحت البعثة أن الاجتماع ضم ممثلين عن سفارات الأرجنتين وأوكرانيا والبرازيل وبلجيكا وبولندا والدنمارك ورومانيا والسويد وسويسرا وفنلندا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا والنمسا، في إطار المشاورات المستمرة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.

وخلال اللقاء، استعرضت هانا تيتيه آخر المستجدات السياسية في البلاد، إلى جانب التطورات المتعلقة بتنفيذ خارطة الطريق والجهود الأممية الرامية إلى دفع العملية السياسية في ليبيا.

كما قدّمت رئيسة البعثة إحاطة للدبلوماسيين المشاركين حول سير العمل الأممي في ليبيا، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين الداعمين لمسار التسوية السياسية.

وأعربت تيتيه عن تقديرها للدعم المتواصل الذي يقدمه الشركاء الدوليون للعملية السياسية في ليبيا، مشيدةً بمساندتهم للجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ودعم المسار السياسي.

وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد مشاوراتها مع الأطراف المحلية والدولية ضمن جهودها لدعم العملية السياسية وتسهيل التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، في إطار مساعٍ مستمرة لدفع تنفيذ خارطة الطريق وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي في البلاد.