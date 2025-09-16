تيتيه تبحث في موسكو دعم خارطة الطريق الأممية

أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، في موسكو، مباحثات وُصفت بالبناءة مع نائب وزير الخارجية الروسي، فيرشينين سيرغي فاسيليفيتش.

وتركزت المباحثات على خارطة الطريق التي أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة.

كما ناقش الجانبان أهمية انخراط الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بشكل شامل وفعّال، عبر عملية برلين، من أجل دعم عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم وتحظى بدعم دولي منسّق، بما يضمن الوصول إلى تسوية سلمية ومستدامة للأزمة الليبية.