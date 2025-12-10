تيتيه تبحث مع الباعور التحضيرات لإطلاق «الحوار المهيكل»

اجتمعت اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مع وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، لمناقشة المستجدات السياسية وجهود دعم المسار الأممي في البلاد.

وأطلعت الممثلة الخاصة السيد الباعور على التحضيرات الجارية لإطلاق الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تمكين إجراء الانتخابات، مع صياغة رؤية شاملة لمستقبل ليبيا، مع التركيز على معالجة القضايا الخلافية ضمن الإطار القانوني للانتخابات.

وشدّد الطرفان على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق بكافة مكوناتها، لا سيما إعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بما يضمن سير العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.

وجدد الطاهر الباعور تأكيد دعم حكومة الوحدة الوطنية لخارطة الطريق الأممية، مؤكدًا التزام الدولة بتسهيل خطوات الحوار وتعزيز المشاركة الليبية الواسعة لضمان تحقيق الاستقرار السياسي وتمكين المؤسسات الوطنية.