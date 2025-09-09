تيتيه تبحث مع السفير الفرنسي الجديد خارطة الطريق السياسية

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بالسفير الفرنسي الجديد، تييري فالات، في أول لقاء رسمي بينهما، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية في البلاد.

وتناول اللقاء خارطة الطريق السياسية المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تهدف إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.

ورحّبت تيتيه بتولي السفير فالات مهامه في ليبيا، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع فرنسا في دعم جهود البعثة. من جانبه، جدّد السفير الفرنسي تأكيد التزام بلاده بدعم خارطة الطريق السياسية وولاية البعثة الأممية، مشدداً على أهمية الوصول إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية.