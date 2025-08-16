تيتيه تبحث مع المجلس الرئاسي مستجدات الانتخابات والمصالحة الوطنية

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم السبت، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الدعم في ليبيا، هنا تيتيه، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، لا سيما حالة الانسداد السياسي الراهن وسبل تجاوزه للوصول إلى رؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتمهّد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وقدمت المبعوثة إحاطة شاملة تضمنت الضوابط التي يجري العمل على صياغتها لتكون ضمن إحاطتها القادمة أمام مجلس الأمن الدولي، مستعرضة جهود البعثة ومشاوراتها المحلية والدولية لدعم الحوار بين الأطراف الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية عبر أساس قانوني ودستوري يضمن نجاح العملية السياسية والوصول إلى انتخابات تحظى بقبول واعتراف كافة الأطراف.

وشمل اللقاء مناقشة ملف الانتخابات البلدية والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب مشروع المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، مع التأكيد على مواصلة دعمه بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

وأكد النائبان على ضرورة أن تستند أي خارطة طريق أو حل سياسي إلى الملكية الليبية وإيجاد حلول توافقية كسبيل لضمان الاستقرار وتعزيز وحدة الدولة ومؤسساتها، مشددين على أهمية دعم جميع الأطراف المحلية والتعاون الدولي والإقليمي لتأمين بيئة توافقية تضمن نجاح أي اتفاق سياسي.

وجدد النائبان التزام المجلس الرئاسي بدعم مساعي بعثة الأمم المتحدة وجهودها، مؤكدين دعم أي مسار حواري يوسع قاعدة المشاركة الوطنية ويؤسس لاستقرار دائم.