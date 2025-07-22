تيتيه تبحث مع مفوض الاتحاد الإفريقي والكونغو سبل تنسيق الجهود لدعم الاستقرار السياسي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، السفير بانكول أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، وذلك في إطار مواصلة مشاوراتها مع الأطراف الإقليمية حول الملف الليبي.

وتناول اللقاء مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، وتأثيراتهما على منطقة الساحل، إلى جانب مناقشة الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لدعم المصالحة الوطنية عبر اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، بما يسهم في دعم الأطراف الليبية لتجاوز الانسداد السياسي، وتحقيق تقدم فعلي نحو تنظيم الانتخابات وبناء مؤسسات دائمة.

كما عبّرا عن ترحيبهما بنتائج اجتماع مجموعة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين الشهر الماضي، باعتباره خطوة إيجابية على طريق دعم المسار السياسي الليبي.

تيتيه تبحث مع ممثل الكونغو لدى الاتحاد الأفريقي جهود دعم المصالحة والاستقرار في ليبيا

واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، لقاءاتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث اجتمعت مع السفير دانيال أواسا، الممثل الدائم لجمهورية الكونغو لدى الاتحاد الأفريقي، في إطار المشاورات الإقليمية حول الملف الليبي.

اللقاء تناول آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، مع التركيز على أهمية المصالحة الوطنية كمدخل رئيسي لتحقيق السلام والاستقرار تمهيداً لإجراء الانتخابات.

وشددت تيتيه على ضرورة تضافر جهود الأطراف الإقليمية والشركاء الدوليين لمنع تجدد الصراع، ودعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد السفير أواسا التزام بلاده بدفع مسار المصالحة الوطنية إلى الأمام، مشيداً بالجهود الأممية المبذولة لدعم الاستقرار في ليبيا.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ضمن رؤية استراتيجية موحدة، بما يعزز فرص الليبيين في تحقيق سلام دائم وانتقال سياسي فعّال.