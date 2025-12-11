«تيتيه» تناقش خارطة الطريق السياسية مع مصر واليونان

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بالقائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر العربية، تامر الحفني، لمناقشة الخطوات العملية لتنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بانطلاق الحوار المهيكل بين الأطراف الليبية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول المستجدات الداخلية، مؤكدين على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك للوصول إلى الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، بما يضمن استقرار المؤسسات وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية.

وشددت هانا تيتيه على الدور الحيوي للأطراف الفاعلة الإقليمية في دعم العملية السياسية، معربة عن تقديرها لمساهمة مصر في دعم وحدة ليبيا واستقرارها، ومؤكدة على أهمية التعاون المستمر مع الدول الشقيقة لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.

كما التقت هانا تيتيه بسفير اليونان لدى ليبيا، نيكولاوس غاريلِيدِس، لمناقشة التطورات السياسية وجهود البعثة في دفع خارطة الطريق. ومع اختتام السفير غاريلِيدِس لمهامه في ليبيا، أعربت الممثلة الخاصة عن امتنانها لتفاعله الهام مع البعثة.