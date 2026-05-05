تيتيه ترأس جلسة موسعة لـ«الحوار الأمني» في بنغازي

شارك أعضاء مجموعة العمل الأمنية، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا ضمن “عملية برلين”، في جلسة موسعة عقدت اليوم بمدينة بنغازي مع أعضاء المسار الأمني في الحوار المهيكل.

وترأست الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه الجلسة برفقة فريق التنسيق في المسار الأمني، حيث استعرض المشاركون نتائج عملهم وتوصياتهم المتعلقة بتأمين الانتخابات، ومنع النزاعات، وتعزيز حوكمة القطاع الأمني.

وشدد المشاركون على أن تحقيق الوحدة الوطنية الليبية يعتمد بالدرجة الأولى على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد أعضاء مجموعة العمل الأمنية استمرار الدعم الدولي للجهود الليبية الذاتية، ميسّرًا من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشهدت الجلسة حضورًا دبلوماسيًا واسعًا ضم سفراء وممثلين عن إسبانيا، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، والصين، وفرنسا، ومصر، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشاركين عبر الاتصال المرئي من ألمانيا، والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، وتونس، وجامعة الدول العربية، وسويسرا، وقطر، والمملكة المتحدة، وهولندا.

كما حضر اللقاء أمين عام الجيش الوطني الليبي، إلى جانب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الشرقية.

ومن المقرر أن يواصل أعضاء الحوار المهيكل في المسار الأمني خلال الأسبوع الجاري مناقشة سبل تطوير مؤسسات عسكرية وأمنية موحدة تخضع لمبادئ المساءلة والشفافية.