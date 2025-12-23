تيتيه تصدر بياناً بمناسبة استقلال ليبيا

أصدرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه بياناً بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال دولة ليبيا، حيث تقدمت في نص البيان بالتهنئة الحارة للشعب الليبي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأشاد البيان بصمود الشعب الليبي وعزيمته في مواجهة التحديات المستمرة، مؤكداً احترام الأمم المتحدة العميق لجهود الليبيين في تحقيق السلام والاستقرار، وبناء مستقبل يقوم على التماسك الاجتماعي والمساواة والتنمية الشاملة وسيادة القانون.

وأشار البيان إلى أن هذه المناسبة تمثل فرصة لإحياء ذكرى التضحيات التي قدمها من أسهموا في ترسيخ استقلال ليبيا وبناء أسس الدولة، مؤكداً على ضرورة تجاوز الانقسامات السياسية والجهوية والعمل نحو بلورة رؤية وطنية مشتركة تفضي إلى مستقبل يسوده السلام والازدهار.

كما شددت البعثة على أهمية انخراط جميع الأطراف بنوايا حسنة، واتخاذ خطوات ملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها، ودعم الاستقرار، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات آمنة وشاملة وذات مصداقية تعكس إرادة الشعب الليبي.

وأكد البيان أن الاستقلال ليس مجرد حدث تاريخي، بل مسار مستمر نحو بناء دولة تعلي من شأن السلام والأمن والتنمية، وتضع مصلحة جميع المواطنين في صميم سياساتها، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب الليبي لتحقيق مستقبل يسوده الاستقرار والازدهار.

ويمكن الاطلاع على نص البيان الكامل من هنا (https://ow.ly/a25b50XNMcs).