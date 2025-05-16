«تيتيه» تلتقي شيوخ طرابلس وغرب ليبيا لتعزيز جهود الوساطة واستعادة الاستقرار

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 16 مايو 2025 - 10:43 | آخر تحديث: 16 مايو 2025 - 10:44 نُشر: الجمعة، 16 مايو 2025 - 10:43
ليبيا
البعثة الأممية
تعزيز الاستقرار في طرابلس عقب الهدنة الأخيرة

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، اجتماعاً مع عدد من الشيوخ والأعيان من مدينة طرابلس ومدن غربي ليبيا، منها الزنتان والزاوية ومصراتة وجادو، لمناقشة الجهود الوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار في طرابلس عقب الهدنة الأخيرة.

وخلال اللقاء، قدم المشاركون من خارج طرابلس مبادراتهم المشتركة مع شيوخ العاصمة لضمان التنفيذ الفعّال لجهود الوساطة، حيث رحبت تيتيه، بدورهم الإيجابي في تهدئة التوترات وتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة، مؤكدة دعم الأمم المتحدة الكامل لهم في هذا المسار.

آخر تحديث: 16 مايو 2025 - 10:44
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً