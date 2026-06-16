تيتيه: توحيد الجهود ضرورة لتجاوز «الجمود السياسي» في ليبيا

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه عن تهنئتها للشعب الليبي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مؤكدة في رسالة رسمية صادرة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وقالت هانا تيتيه إن حلول العام الهجري الجديد يمثل فرصة لاستحضار الدروس العميقة للهجرة النبوية الشريفة، باعتبارها محطة تاريخية تجسد معاني الصبر والثبات في مواجهة التحديات، إضافة إلى قوة الوحدة والتضامن، وأهمية بناء مجتمعات قائمة على الاحترام المتبادل.

وأضافت أن هذه المناسبة تذكر بالقيم الإنسانية الرفيعة مثل الصدق والرحمة ومساندة من يمرون بظروف صعبة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق العدالة وصون الكرامة الإنسانية للجميع.

وأكدت الممثلة الخاصة أن هذه القيم تزداد أهمية في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن مسار ليبيا نحو السلام والاستقرار يعتمد على تعزيز التفاهم المتبادل، وترسيخ القدرة على الصمود، وتمكين الليبيين من توحيد جهودهم وتجاوز الخلافات من أجل رؤية وطنية مشتركة.

وشددت على أهمية توحيد الجهود الوطنية والعمل المشترك لتجاوز حالة الجمود السياسي الراهنة، والانطلاق نحو مستقبل يقوم على التوافق والوحدة والأمن والاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

واختتمت رسالتها بالتمني بأن يحمل العام الجديد السلام والرخاء والأمل المتجدد للشعب الليبي، مع تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد.