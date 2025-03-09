«تيتيه» تُؤكد أهمية تعزيز مشاركة المرأة في «بناء السلام»

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، على “ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في جميع المستويات السياسية والاجتماعية في ليبيا”.

وأشارت تيتيه، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن “المرأة الليبية قد حققت العديد من الإنجازات المُبهرة في مختلف المجالات، حيث تُواصل قيادة مجتمعاتها والمشاركة في صنع القرار، بالرغْم التحديات التي تواجهها”.

وأوضحت أن “التحديات التي لا تزل تواجه النساء، خاصة في المجالات السياسية والعامة، تشمل العوائق المنهجية والتمييز والعنف، مؤكدة على أن غياب التشريعات التي تحمي حقوق المرأة يزيد من صعوبة مشاركتها الفاعلة”.

وأضافت أن “انتخاب أول عميدة بلدية في ليبيا في نهاية عام 2024، يُعد إنجازًا تاريخيًا ويجب أن يكون حافزًا لمزيد من التقدم في تمثيل المرأة في الحُوَار السياسي والتنمية”.

وسلطت تيتيه، الضوء على الذكرى الثلاثين لإعلان بكين، الذي دعم حقوق المرأة والفتيات، داعية إلى “استمرار الجهود لتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات، من أجل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في ليبيا”.

بيان للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه بمناسبة #اليوم_الدولي_للمرأة: تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة… تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في السبت، ٨ مارس ٢٠٢٥