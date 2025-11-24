تيتيه: حب الليبيين لوطنهم مفتاح تقدم البلاد

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، أن «حب الليبيين لوطنهم ليس مفهومًا فحسب، بل هو عامل مؤثر سيدفع ليبيا نحو الأمام».

وجاء ذلك خلال لقاء مفتوح عبر الإنترنت مع المواطنين الليبيين يوم الخميس الماضي، تناول خارطة الطريق السياسية التي تعمل الأمم المتحدة على تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الليبية.

وأضافت تيتيه أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركز على ضمان أن يكون الشعب الليبي في قلب هذه العملية، مع الالتزام بتفعيل خارطة الطريق السياسية لتحقيق الاستقرار وإرساء أسس الانتقال الديمقراطي في البلاد.