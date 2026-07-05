تيتيه: صون الوحدة الوطنية أولوية لاستقرار ليبيا

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مستجدات الأوضاع في البلاد، وذلك خلال اجتماع عُقد، الأحد، بمكتب الكوني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن اللقاء ركز على أهمية صون الوحدة الوطنية، والحفاظ على مصداقية المؤسسات الليبية، بما ينسجم مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وشددت هانا تيتيه وموسى الكوني، خلال الاجتماع، على ضرورة الحفاظ على مهنية مؤسسات الدولة وتماسكها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لدعم السلام والاستقرار، وصون وحدة الدولة الليبية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار العمل على تعزيز المؤسسات الوطنية بما يضمن الحفاظ على استقرار البلاد، ودعم المسار السياسي وفق المرجعيات المتوافق عليها.

هذا وتواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقاءاتها مع مختلف القيادات والمؤسسات الليبية في إطار جهودها لدعم العملية السياسية، وتعزيز التوافق بين الأطراف، والحفاظ على وحدة المؤسسات، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة للمضي قدماً في المسار السياسي.