تيته في روما.. دعم إيطالي مستمر لخطة الأمم المتحدة بشأن ليبيا

اختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيطالية روما استمرت يومين، أجرت خلالها مشاورات مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ومكتب رئاسة الوزراء الإيطالي، تركزت على التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وتبادلت تيتيه مع الجانب الإيطالي وجهات النظر حول سُبل دعم الاستقرار في البلاد، كما أعربت عن تقديرها للدور الإيطالي الداعم للبعثة الأممية، مؤكدة التطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت المبعوثة الأممية أن البعثة ستواصل العمل وفق نهج شامل وواقعي في وضع وتنفيذ خارطة طريق سياسية قابلة للتطبيق، بهدف دفع العملية السياسية قدمًا نحو انتخابات شاملة وتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.