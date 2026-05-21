تيتيه: ملتزمون بدعم «العملية السياسية» في ليبيا

شاركت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم الخميس، في اجتماع الآلية الثلاثية المعنية بالشأن الليبي، والذي عُقد على المستوى الوزاري في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس.

وخلال الاجتماع، قدّمت هانا تيتيه إحاطة للوزراء حول جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك انطلاق المباحثات ضمن الاجتماع المصغر، إضافة إلى استعراض التقدم المحرز في مسارات الحوار المُهيكل.

وأكد الوزراء المشاركون دعمهم لجهود تعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، مشيدين بدور بعثة الأمم المتحدة في مساعدة الليبيين على التوصل إلى حلول مستدامة للأزمة السياسية المستمرة، مع التشديد على أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي كعامل أساسي لدعم الاستقرار السياسي.

كما أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام عن تقديرها للدعم المتواصل من دول جوار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والجهات الليبية المعنية، من أجل دفع العملية السياسية الشاملة قدماً.

الأمم المتحدة تبحث مع وزارة التخطيط في ليبيا توجيه الدعم الدولي للتنمية

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، أمس، وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، وذلك لبحث سبل تعزيز دور التخطيط الوطني في توجيه الدعم الدولي بما يسرّع جهود التنمية المستدامة في مختلف مناطق ليبيا.

وبحسب ما أفادت به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ركزت المباحثات على تعزيز التنسيق عبر إطار التعاون المشترك، بما يضمن ربط الدعم الدولي بشكل مباشر بأولويات التنمية الوطنية في ليبيا.

وتناول اللقاء أيضاً مناقشة أهمية تنفيذ اتفاق الإنفاق العام الموحد، إلى جانب الدفع باتجاه إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين إدارة الإنفاق العام، وتعزيز مستويات الشفافية والرقابة، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن التخطيط الفعّال والشراكات المنسقة يمثلان ركيزة أساسية لتحويل الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين في مختلف المناطق الليبية.