تيتيه: ملتزمون بدعم العملية السياسية الشاملة

اختتمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، زيارة قصيرة إلى مدينة مصراتة، رافقتها خلالها نائبتها للشؤون السياسية ستيفاني خوري، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين محليين وفاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وشملت اللقاءات أعضاء المجلس البلدي في مصراتة، وعدداً من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب ممثلين عن النساء والشباب وشخصيات اعتبارية وفاعلين سياسيين وأمنيين.

وأكدت تيتيه خلال الاجتماعات أن بعثة الأمم المتحدة تواصل تركيزها على الدفع قدماً بخارطة الطريق السياسية في ليبيا، وصولاً إلى تنظيم انتخابات وطنية، بما يحقق تطلعات الليبيين نحو الشرعية الديمقراطية وبناء مؤسسات دولة قوية، مع الحفاظ على وحدة البلاد وثرواتها، ودعم مسار السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأقرت الممثلة الخاصة بوجود مخاوف وتحفظات لدى المواطنين، مجددة التزام البعثة بأن تكون العملية السياسية شاملة لجميع الأطراف، مع مراعاة الواقع القائم على الأرض.

وتطرقت تيتيه إلى ما يُعرف بالاجتماع المصغر، موضحة أن الهدف منه يتمثل في تجاوز العقبات التي تعرقل تنفيذ الخطوتين الأوليتين من خارطة الطريق، وهما استكمال تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإدخال تعديلات على الإطار الانتخابي بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد هذه التعديلات عبر مسار قانوني واضح.

كما قدمت إحاطة حول مسارات الحوار المهيكل، موضحة أنه يهدف إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لليبيا، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية، إضافة إلى وضع إطار حوكمة لمرحلة ما بعد الانتخابات.