تيتيه واللافي يبحثان التطورات السياسية في ليبيا وخارطة الطريق الأممية

بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، اليوم في طرابلس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إلى جانب المستجدات الأخيرة التي شهدتها مدينتا الزاوية وطرابلس.

وأطلعت تيتيه، خلال اللقاء، اللافي على مستجدات خارطة الطريق السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا، بما يشمل التقدم المُحقق ضمن المسارات الأربعة للحوار المُهيكل.

كما استعرضت المبعوثة الأممية نتائج التحركات الجارية في إطار «الاجتماع المصغّر»، مؤكدة استمرار المناقشات بين الأطراف المعنية في محاولة للوصول إلى تفاهمات تدعم المسار السياسي وتُعزز الاستقرار في البلاد.

ويأتي اللقاء في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة جهودها لدعم التسوية السياسية في ليبيا، وسط تحديات أمنية واقتصادية متواصلة، إضافة إلى تحركات دولية وإقليمية تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء توافقات تقود إلى مرحلة أكثر استقراراً.

وتشهد ليبيا منذ أشهر حراكاً سياسياً متجدداً برعاية أممية، يرتكز على مسارات الحوار بين الأطراف الليبية لمعالجة الملفات الخلافية، ودفع المؤسسات نحو توافقات تُسهم في إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي.