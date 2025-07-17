تيتيه وسفير ألمانيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وآليات التنسيق الدولي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، اليوم في طرابلس، بسفير ألمانيا لدى ليبيا، رالف طراف، حيث جرى استعراض آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على الاستقرار والسكينة في ليبيا، وسط سياق إقليمي ودولي معقد، مشددين على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل دفع العملية السياسية قدماً.

كما ناقشا سبل تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن الملف الليبي، استناداً إلى مخرجات اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين في 20 يونيو الماضي.

وشملت المحادثات التحضيرات الجارية لعقد خلوة للرؤساء المشاركين في اللجنة الدولية قبل نهاية يوليو الجاري، كخطوة نحو توحيد الرؤى الدولية ودعم مسار الاستقرار السياسي والمؤسساتي في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها الدوليون لضمان تقدم العملية السياسية على أسس توافقية وشاملة.