«تيكة» يتهم البعثة الأممية بالتواطؤ مع قوات حفتر!

أدان المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب العقيد عبد الباسط تيكة، وبشدة استهداف المستشفيات الميدانية بمحاور القتال من قِبل الطيران المُسيَّر لدولة الإمارات التي وصفها بـ”المارقة” والداعمة لمجرم الحرب حفتر ومليشياته، حسب قوله.

ونقل المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب عن تيكة، قوله في تصريحات صحفية:

قمنا في الأيام الماضية بإعطاء إحداثيات ومواقع للمستشفيات الميدانية لبعثة الأمم المتحدة لمنع استهداف هذه المواقع،، وتفاجئنا بتكثيف الغارات على المستشفيات الميدانية خلال هذا الاسبوع.

هذا وحمَّل المتحدث باسم قوة مكافحة الإرهاب المسؤوليه التامة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، واتهمها بالتواطؤ مع خليفة حفتر لقصف هذه الأماكن المعلومة لديهم.

وأضاف يقول:

استهداف المستشفيات الميدانية هي جريمة من جرائم الحرب وسندفع إلى رفع دعاوى قضائية ضد مجرم الحرب حفتر والدول الداعمة له في محكمة الجنايات الدوليه وكل المحاكم المختصة.

يأتي ذلك في حين أعلن مركز الطب الميداني والدعم مقتل أحد كوادره الطبية إثر قصف جوي لطيران قوات حفتر فجر الخميس على المستشفى الميداني بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن الضحية يدعى سالم انفيص وهو أحد أعضاء قسم الإسعاف والطوارئ الذين كان لهم دور كبير في خدمة وإنقاذ جرحى الاشتباكات من جميع الأطراف.

كما أُصِيب مسعف واحترقت عدد من سيارات الإسعاف بالمستشفى الميداني بمنطقة وادي الربيع جراء قصف قوات حفتر بقذائف الهاون.

يُشار أن البعثة الأممية سجلت في منتصف أغسطس الماضي، مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطباء ومسعف قالت إن طيران حفتر قتلهم في غارة على مستشفيين ميدانيين بيوليو الماضي، في 37 اعتداء على المرافق الصحية منذ بدء هجوم قوات حفتر على العاصمة، بالإضافة إلى تضرر نحو 19 سيارة إسعاف وقرابة 20 مشفى ميدانيا.