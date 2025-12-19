«تيك توك» تؤسس كياناً أمريكياً مستقلاً.. مشاركة إماراتية في الملكية!

وقعت منصة تيك توك اتفاقيات ملزمة لإنشاء مشروع مشترك جديد بالولايات المتحدة، يمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء سنوات من التوتر السياسي والتهديد بالحظر بسبب ملكية الشركة الصينية “بايت دانس”.

وسيملك كل من أوراكل، وسيلفر ليك، وشركة MGX ومقرها أبوظبي، ما مجموعه 45% من الكيان الأمريكي الجديد، بينما ستملك شركات تابعة لمستثمري بايت دانس الحاليين نحو الثلث، وتحتفظ الشركة الأم الصينية بنسبة 19.9%.

وأكد الرئيس التنفيذي لتيك توك شو تشو أن المشروع الجديد سيعمل ككيان مستقل بإدارة مجلس مكون من سبعة أعضاء أغلبهم أمريكيون، مع مسؤوليات كاملة تشمل أمن بيانات المستخدمين الأمريكيين، وضبط المحتوى، والإشراف على الخوارزميات وضمان سلامة البرمجيات، بينما تستمر أنشطة تيك توك الدولية مثل التجارة الإلكترونية والتسويق تحت إشراف بايت دانس العالمي.

ويشكل هذا الاتفاق تتويجًا لمسار طويل بدأ عام 2020 عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر التطبيق بسبب مخاوف الأمن القومي، واستمر خلال فترة إدارة بايدن بتشريعات تلزم بايت دانس ببيع عملياتها الأمريكية قبل يناير 2025، حتى جاء توقيع ترامب على الأمر التنفيذي في سبتمبر 2025 الذي سمح باستمرار التطبيق بعد نقل الملكية جزئيًا للمستثمرين الأمريكيين.

ويهدف الكيان الجديد إلى تهدئة المخاوف الأمريكية حول إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين أو التأثير على المحتوى، رغم بعض التحفظات من خبراء الخصوصية حول دور أوراكل وعلاقات مؤسسها لاري إليسون بالرئيس ترامب ونفوذها في الإعلام.

وبدأت الأزمة في عام 2020 بعد أن حددت الإدارة الأمريكية مخاطر أمنية محتملة بسبب ملكية تيك توك الصينية.

ومنذ ذلك الوقت، تشابكت المفاوضات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، واشتدت الضغوط على بايت دانس لبيع عمليات التطبيق في أمريكا، مع إصدار قوانين وأوامر تنفيذية من ترامب وبايدن لضمان نقل الملكية إلى مستثمرين أمريكيين.

وتمثل الصفقة الحالية نقطة تحول مهمة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في مجال التكنولوجيا الرقمية وأمن البيانات، وتعيد تشكيل بيئة الاستثمار الرقمي في أمريكا.