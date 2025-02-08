لمواجهة القيود.. «تيك توك» تزف خبراً لمستخدمي «آندرويد» في أمريكا!

في محاولة للالتفاف على القيود المفروضة على تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة، قالت شركة «بايت دانس» المالكة للتطبيق، “إنها ستسمح لمستخدمي «آندرويد» بتحميل تطبيق «التيك توك» واستخدامه من خلال أدوات على موقعها الإلكتروني”.

هذا ولم تُعد «أبل» و«غوغل» تطبيق «تيك توك» إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما منذ سريان قانون أميركي في 19 يناير يطالب شركة «بايت دانس» ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تولى منصبه في اليوم التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، على أمر تنفيذي يقضي بتعليق تطبيق القانون لمدة 75 يوماً.

وقال ترامب “إنه يجري محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء «تيك توك» ومن المرجح أن يتخذ قراراً بشأن مستقبل التطبيق هذا الشهر”.

ويضم التطبيق نحو 170 مليون مستخدم أميركي.

ووقع الرئيس الأميركي على أمر تنفيذي يوم الاثنين يأمر بإنشاء صندوق ثروة سيادي في غضون العام المقبل من أجل إمكانية شراء «تيك توك».

ويحذر المسؤولون الأميركيون من خطر إساءة استخدام بيانات الأميركيين في ظل ملكية «بايت دانس» للتطبيق.

ويعارض المدافعون عن حرية التعبير حظر «تيك توك» بموجب قانون أقره الكونغرس بأغلبية ساحقة ووقعه الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وتقول الشركة “إن المسؤولين الأميركيين أخطأوا في تقييم علاقتها بالصين”، مشيرة إلى أن محرك توصية المحتوى وبيانات المستخدمين يتم تخزينها في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تُديرها «أوراكل»، وأن قرارات الإشراف على المحتوى للمستخدمين الأميركيين تُتخذ أيضاً في الولايات المتحدة.