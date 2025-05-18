تيك توك تصدم المراهقين برسالة: «أغلق التطبيق واذهب للنوم»!

في خطوة تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية وجودة النوم لدى مستخدميها، خاصةً من فئة المراهقين، أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك” عن إطلاق خاصية جديدة داخل التطبيق تقدم تدريبات للتأمل والاسترخاء، وتشجع المستخدمين على إغلاق التطبيق والابتعاد عن الشاشات في أوقات متأخرة من الليل.

وبحسب “اسوشيتد برس”، بدأت الشركة اختبار تدريبات التأمل مع عدد من المراهقين في وقت سابق من العام الحالي، قبل أن تتيح الخاصية لجميع المستخدمين الآن.

ووفق الشركة، تستهدف هذه الخاصية مساعدة المستخدمين في تحسين جودة نومهم وتشجيعهم على غلق التطبيق أثناء تصفحه في أوقات متأخرة من الليل والخلود إلى النوم.

وبحسب الشركة، بالنسبة للمستخدمين الأقل من 18 عامًا، تعمل هذه الخاصية بشكل افتراضي، فإذا استخدم المراهق التطبيق بعد الساعة العاشرة مساءً، سيتم وقف ظهور فيديوهات جديدة، مع عرض تدريب للتأمل يشجعه على الاسترخاء، وتعرض خاصية التأمل شاشة مريحة للأعصاب مع موسيقى خفيفة وتدريبات للتنفس المنتظم.

ووفق الشركة، إذا اختار المستخدم المراهق تجاهل الرسالة ومواصلة استخدام التطبيق، فستظهر له رسالة أخرى بملء الشاشة تنبهه إلى ضرورة الخلود للنوم.

وبحسب الشركة، يمكن للبالغين الراغبين في الاستفادة من الخاصية الجديدة تفعيلها من خلال صفحة إعدادات الشاشة على التطبيق، واختيار خاصية “ساعات النوم”، حيث يمكن تحديد الساعة التي يرغب المستخدم في ظهور رسالة التأمل والاسترخاء فيها كل ليلة.

يذكر أنه وخلال السنوات القليلة الماضية، أضاف تطبيق “تيك توك” العديد من الخصائص والأدوات التي تستهدف المحافظة على صحة وسلامة المستخدمين المراهقين، استجابةً للمخاوف المتزايدة من الآثار السلبية التي يمكن أن يتعرض لها المراهقون بسبب الإفراط في استخدام التطبيق.

وتعتبر خاصية التأمل الجديدة أحدث محاولة من جانب شركة التطبيق لاسترضاء أعضاء البرلمانات الذين ينتقدون التطبيق باستمرار.

كما أعلنت شركة “تيك توك” عن اعتزامها التبرع بمبلغ 2.3 مليون دولار في شكل إعلانات ممولة لحساب 31 منظمة معنية بالصحة العقلية والنفسية في 19 دولة حول العالم، وذلك من خلال “صندوق التوعية بالصحة العقلية” التابع لها.