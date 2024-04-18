«تيك توك» تطلق تطبيقا جديدا ينافس «إنستغرام»

أطلقت شركة “تيك توك” تطبيقها الجديد “تيك توك نوتس”، بهدف منافسة “إنستغرام” واستقطاب شريحة أوسع من المستخدمين.

وقالت الشركة، إن “هذا التطبيق منصة متكاملة للمحتوى الفوتوغرافي والنصي، حيث يمكن للمستخدمين توثيق تجاربهم ومشاركة لحظاتهم اليومية بتفاصيل وعمق أكبر من خلال مشاركات متنوعة تشمل الصور والنصوص”.

وبحسب بيان للشركة، “يتميز “تيك توك نوتس” بواجهة مستخدم سهلة ومتكاملة، حيث يمكن للمستخدمين استخدام حساباتهم الحالية على “تيك توك” لتسجيل الدخول إلى التطبيق الجديد، ما يسهل عليهم الانتقال والتكيف مع الواجهة الجديدة والبدء في استخدام المنصة بكل يسر وسهولة”.

وأشارت شركة “بايت دانس” المالكة لشركة “تيك توك”، إلى أن “هذا التطبيق الجديد سيسهم في تعزيز مكانتها في السوق وجذب مستخدمين جدد يبحثون عن طرق مبتكرة لتوثيق ومشاركة تجاربهم”.

وأشار البيان إلى أن “التطبيق الجديد أصبح متاحا في الأسواق الكندية والأسترالية كمرحلة أولى لاختباره”.

هذا ويأتي إطلاق “تيك توك نوتس” في وقت تشهد فيه السوق زيادة في المنافسة، خاصة مع تطبيقات “شركة Meta ميتا”، مثل إنستغرام وثريدز.