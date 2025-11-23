«تيك توك» تطلق مهام جديدة لمستخدميها لتعزيز الصحة النفسية وتقليل الإدمان الرقمي

أطلقت منصة “تيك توك” مجموعة من الخصائص الجديدة تهدف إلى تحسين الصحة النفسية للمستخدمين والحد من الإدمان الرقمي، وذلك عبر مهام يومية تمنحهم شارات ومكافآت عند الالتزام بها.

وتشمل الخصائص الجديدة إعادة تصميم صفحة إدارة وقت الشاشة، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى: دفتر ملاحظات للتأكيدات الإيجابية يحتوي على أكثر من 120 تذكيرًا لمساعدتهم على تحديد أهداف يومية. مولد أصوات خلفية بأصوات طبيعية مثل المطر وأمواج البحر، مع وحدة تمارين تنفس. شارات تحفيزية تكافئ المستخدمين الذين يحافظون على وقت استخدام آمن، بما في ذلك المراهقين.

وللحصول على الشارات، يتعين على المستخدمين إكمال مهام مثل: النوم لعدد ساعات محدد، استخدام أدوات التأمل، وضع حد زمني يومي لاستخدام الأجهزة الرقمية، أو مشاركة تقرير الاستخدام الأسبوعي ودعوة الآخرين للقيام بالمهمات نفسها.

وأوضحت الشركة أن هذه الخصائص جاءت بعد مراجعة الأدبيات الأكاديمية حول الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية وتأثيره على الصحة النفسية للمراهقين، مشيرة إلى أن القيود المبالغ فيها يمكن أن تكون ضارة.

وأضافت “تيك توك” أن اختبار النسخة المبكرة من هذه الخصائص أظهر زيادة ملحوظة في تفاعل المستخدمين مع أدوات السلامة الصحية مقارنة بالإصدارات السابقة، كما سيتم عرض رابط لهذه الأدوات عند بلوغ المستخدم الحد الأقصى اليومي لاستخدام الجهاز أو المنصة.

يذكر أن الشركة كانت قد أطلقت في يوليو أدوات رقابة أبوية جديدة، تتيح لأولياء الأمور حظر حسابات معينة وتتبع نشاط المراهقين على المنصة.