«تيك توك» تلغي مئات الوظائف وتتجه نحو الذكاء الاصطناعي

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، “إلغاء مئات الوظائف في مختلف أنحاء العالم، والاتجاه نحو الذكاء الاصطناعي”.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، أوضح ناطق باسم الشركة، “أن هذا القرار يهدف إلى دعم جهود “تيك توك” الرامية إلى تحسين الإشراف على المحتوى المنشور عبر الإنترنت من خلال الاعتماد خصوصاً على حلول “آلية”، مشيرا إلى أنه “من المرجح أن تتأثر أقل من 500 وظيفة في ماليزيا”.

وقال الناطق باسم الشركة: “نعتزم استثمار ملياري دولار (1,8 مليار يورو) عالمياً في الثقة والأمن عام 2024 وحده، ونواصل تحسين فعالية جهودنا، مع حذف 80% من المحتوى المخالف للقواعد بواسطة التقنيات الآلية”.

هذا وانتشرت منصة الفيديوهات القصيرة التي تملكها شركة “بايت دانس” الصينية، بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، نتيجة تبنيه من قطاع واسع من المستخدمين الذين وجدوا فيه منصة تعبر عن اهتماماتهم، وكذلك بسبب سهولة استخدامه، ويختص التطبيق بمشاركة مقاطع الفيديو حصرا، حيث إنه يتيح للمستخدمين إنشاء ونشر مقاطع الفيديو عن مختلف المواضيع، وقد شاع استخدامه على الهاتف المحمول، رغم توفر منصة خاصة به على “غوغل”، وحسب الإحصائيات بلغ عدد مستخدمي هذا التطبيق ما يقارب 143.3 مليون مستخدم في الولايات المتحدة بين عامي 2022 و2023، وهم يشلون أكثر من 43% من سكان الولايات المتحدة استخدموا التطبيق، وتتصدر كوريا الجنوبية قائمة أكثر الدول المستخدمة لتطبيق تيك توك بـ113 مليون مستخدم، تليها إندونيسيا بـ110 ملايين مستخدم، ومن ثم السعودية التي يستخدم 87.9% من أفرادها.