«تيك توك» تُقدم اقتراحاً لمعالجة المخاوف الأمنية لواشنطن

أعلنت شركة “تيك توك”، عن تقديمها =اقتراحا لوزارة الخزانة الأمريكية، تعتقد أنه سيعالج المخاوف الأمنية لواشنطن، بما يتيح الحفاظ على عمل التطبيق في الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الشركة قولها، في بيان: “سيمكننا هذا الاقتراح من مواصلة دعم مجتمعنا في الولايات التمحدة المكون من 100 مليون شخص من محبي “تيك توك” كمنصة للتواصل والترفيه، إضافة إلى دعم مئات الآلاف من أصحاب الأعمال الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على التطبيق لتنمية سبل عيشهم ومشاريعهم”.

Full TikTok statement: "We can confirm that we've submitted a proposal to the Treasury Department which we believe would resolve the Administration's security concerns. This proposal would enable us to continue supporting our community of 100 million people in the US who love 1/2

— Alex Sherman (@sherman4949) September 14, 2020