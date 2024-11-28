«تيك توك» يحظر استخدام «فلاتر التجميل» للمراهقين

ذكرت صحيفة “الغارديان” أن “تطبيق “تيك توكTikTok“، سيمنع قريبا المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال “فلاتر التجميل” أو ما يعرف بـ beauty filters”بيوتي فيلترز“.

ونوّهت الصحيفة، “إلى أن القائمين على “تيك توكTikTok”، قرروا اتخاذ هذه الخطوة بسبب مخاوف من تأثير تقنيات “تحسين المظهر” على الصحة العقلية للمراهقين”.

وجاء في منشور للصحيفة:”في الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم منع مستخدمي “تيك توكTikTok”، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما من استعمال ما يسمى بفلاتر التجميل في التطبيق لتكبير العيون بشكل مصطنع، أو تكبير الشفاه، أو تنقية البشرة وتغيير لونها”.

وبحسب الصحيفة فقد “تزايدت في الآونة الأخيرة المخاوف بين الناس بشأن تأثير “فلاتر تحسين المظهر” التي توفرها تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي ومن تأثيرها على الصحة العقلية واحترام الذات لدى الأطفال، وبشكل خاص عند الفتيات، ونوهت الصحيفة إلى أن “بعض الشبان والشابات باتوا يعتبرون وجوههم الحقيقية قبيحة بعد أن استخدموا مثل هذه الفلاتر”.

هذا وتعتبر تطبيقات “تيك توكTikTok”، التي تديرها “ByteDanceبايت دانس” الصينية، من أشهر التطبيقات التي تستخدم للتواصل الاجتماعي وعرض مقاطع الفيديو القصيرة، ومنذ العام 2018 اكتسبت هذه التطبيقات شعبية كبيرة في الصين وفي مختلف بلدان العالم.