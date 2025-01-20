«تيك توك» يعود للعمل في أمريكا ويوجّه الشكر لـ«ترامب»

بعد حصولها على الضمانات اللازمة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، “أعلنت إدارة تطبيق “تيك توك”، “أنها في طور استئناف تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة”.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لخدمة “تيك توك” في حسابها على منصة “إكس”: “بالاتفاق مع مزودي الخدمة، يعمل تيك توك على استئناف تشغيل التطبيق”.

وأضاف البيان: “نعرب عن امتناننا للرئيس ترامب على توفيره الوضوح والضمانات اللازمة لمزودينا، لضمان عدم تعرضهم لأي غرامات في أثناء تقديمهم الخدمة لأكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، مما يتيح لأكثر من 7 ملايين شركة صغيرة الاستمرار في الازدهار”.

وأشار البيان إلى أن “إدارة “تيك توك” ستعمل مع ترامب على إيجاد حل طويل الأمد يضمن بقاء التطبيق في الولايات المتحدة”.

بدوره، “أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عودة تطبيق “تيك توك” إلى الولايات المتحدة”.

وقال ترامب إن “منصة “تيك توك” التي تم حظرها سابقا في الولايات المتحدة، أصبحت متاحة الآن مرة أخرى”، وقال: “تيك توك عاد اليوم إلينا”.

وقال ترامب، “إنه سيعيد تشغيل تطبيق “تيك توك”، شريطة أن تمتلك الولايات المتحدة 50% منه”.

وكتب على منصة “تروث سوشيال”: “أريد أن تمتلك الولايات المتحدة حصة 50% في مشروع مشترك. بهذه الطريقة، ننقذ تيك توك ونبقيها في أيد أمينة ونسمح للشركة بالاستمرار”.

وكانت “تيك توك”، “هددت بتعليق عمل تطبيقها في الولايات المتحدة بعد أن أيدت المحكمة العليا الأمريكية، في 17 يناير، قانونا اتحاديا يحظر تطبيق “تيك توك”، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرا لها”.

الصين ترد على خطط ترامب حول “تيك توك”

أعلنت الصين أن “المعاملات التجارية يجب أن تدار وفقا لمبادئ السوق وأن تترك للشركات لاتخاذ قرارها بشكل مستقل”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن “المعاملات التجارية والاستحواذات يجب أن تتم وفقا لمبادئ السوق وتترك للشركات لتقريرها بشكل مستقل”.

وأضافت أن “الصين تأمل في أن توفر الولايات المتحدة بيئة عمل “مفتوحة ونزيهة وعادلة” للشركات من جميع الدول التي تعمل على أراضيها”.