«تيك توك» يقترب من الاستقرار في أمريكا.. ترامب يبرم اتفاقاً مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق مع الصين يتعلق بمنصة التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وذلك في تصريحاته للصحفيين قبل توجهه إلى المملكة المتحدة، قائلاً: “لقد توصلنا إلى اتفاق بشأن تيك توك، نعم توصلت إلى اتفاق مع الصين”.

ورغم أهمية الإعلان، لم يكشف ترامب عن تفاصيل الاتفاق، تاركاً الباب مفتوحاً أمام مزيد من التحليلات والتكهنات حول شروط الصفقة وآليات تطبيقها.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التصريحات والتحركات الرسمية التي تهدف إلى ضبط أوضاع تيك توك في الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والأمن الوطني.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن التوصل إلى الاتفاق النهائي يتطلب موافقة الرئيسين ترامب وشي جين بينغ على الشروط النهائية للصفقة، خلال مكالمة هاتفية مُقررة في 19 سبتمبر الجاري.

وأكد بيسنت أن المفاوضات لم تقتصر على تيك توك فحسب، بل شملت عدة جوانب تجارية، قائلاً: “سنعيد التفاوض بشأن التجارة في مكان آخر خلال شهر تقريبا. لقد تحدثنا عن العديد من الأمور التي يمكننا القيام بها في المستقبل”.

من جهته، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، أن إدارة واشنطن لن تمدد تصريح عمل “تيك توك” في الولايات المتحدة إلى أجل غير محدد دون التوصل إلى اتفاق رسمي، مشدداً على ضرورة إتمام المفاوضات لضمان استقرار عمليات المنصة في البلاد.