«تيك توك» يقدم ميزة انتظرها الكثيرون.. تعرّف عليها!

أعلنت منصة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي، المملوكة لمجموعة “بايت دانس” الصينية، أنها “أدخلت ميزة على التطبيق يتيح للأهل في دول الاتحاد الأوروبي تحديد الوقت الذي يمضيه أولادهم المراهقون في استخدام التطبيق.”

وبحسب المنصة، “تمنح هذه الميزة الجديدة الأهل القدرة على فرض حدّ زمني يومي على أولادهم المراهقين مباشرة من حساباتهم، من خلال وضعية تسمى “الاتصال العائلي”.

ووفق المنصة، “لا يمكن التحايل على هذه الميزة التي تمنع مَن تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً من الوصول مؤقتاً إلى التطبيق، إلا إذا عدّلها الشخص البالغ”.

وأشار “تيك توك”، “إلى أنّ لديه أكثر من 175 مليون مستخدم شهرياً في دول الاتحاد الأوروبي”، لافتا إلى أنه “سيسمح للأهل أيضاً بمعرفة أي حسابات يتابعها أولادهم المراهقون عبر التطبيق، وأي صفحات، بالإضافة إلى الحسابات التي حظروها”.

ووفق “تيك توك”، “فإنها ستطلق أيضاً ميزة “التأمل” لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، واعتباراً من الساعة العاشرة مساء، سيتم وقف استخدام التطبيق لتوفير تمارين استرخاء مصحوبة بموسيقى هادئة، ويمكن إلغاء تنشيط هذه الميزة”.

وذكّرت المجموعة، بأنها “وظفت أكثر من 500 وسيط ناطق بالفرنسية، وأكثر من 6000 متخصص في اللغات الأوروبية، وقال ناطق باسم “تيك توك”: “هذه الأرقام تفوق ما تعتمده مختلف المنصات الأخرى مجتمعة”.

وأوضح أنّ “الإشراف سمح بين يونيو وسبتمبر 2024، بحذف أكثر من 24 مليون حساب في مختلف أنحاء العالم، يشتبه أنها مملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 13 عاماً، وهو الحد الأدنى للسن الذي يسمح لصاحبه استخدام التطبيق”.