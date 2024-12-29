ثالث حادثة خلال شهر وعام الإمارات ينتهي بمآسي الطيران!

في حادثة هي الثالثة خلال ديسمبر الجاري، وبينما يصرّ العام الحالي أن ينهي أيامه الثقيلة بمآسي أخرى ضحاياها المئات من قطاع الطيران، أعلنت دولة الإمارات، اليوم الأحد، “تحطم طائرة خفيفة تابعة لنادي الجزيرة للرياضات الجوية، في مياه البحر قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، ووفاة قائدها ومرافق”.

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أن “الحادث أسفر عن وفاة قائدها ومرافقه”، مشيرة إلى أن “قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة تلقى بلاغا بشأن الحادث”.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، لفتت الهيئة إلى أن “فرق العمل والجهات المختصة تواصل التحقيق لتحديد أسباب وقوعه”، موجهة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحيتين وذويهما”.

جدير بالذكر أن شهر ديسمبر الجاري، “شهد ثلاث حوادث طيران في عدد من البلدان، بعد حادث طائرة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، الذي راح ضحيته 167 شخص، إلى جانب حادث تحطم طائرة أذربيجانية في أكتاو، فيما اضطرت طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية، مساء أمس السبت، للهبوط اضطراريا في مطار “هاليفاكس ستانفيلد” الدولي، بعد تعرضها لعطل في معدات الهبوط، كما تعرضت رحلة طيران الكندية، لمشاكل في الهبوط ما تسبب في انزلاقها ونشوب حريق في المحرك، وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية “إمبراير 190″ كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان”.