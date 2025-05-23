ثالث هجوم خلال 24 ساعة.. صاروخ بالستي يمني يستهدف قلب إسرائيل

تعرضت مناطق واسعة في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب الكبرى، لهجوم صاروخي جديد فجر الجمعة، هو الثالث من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأكد المتحدث باسم الجيش أنه “تم رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد جرى تفعيل الإنذارات في عدة مناطق، وتم اعتراض الصاروخ”، وأضاف: “علينا التصرف وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية”.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار انطلقت نتيجة هجوم صاروخي بالستي، مشيرة إلى أن الصاروخ استهدف وسط البلاد.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ بالستي استهدف مطار بن غوريون، وذلك بعد ساعات من تنفيذهم هجوماً صاروخياً آخر باتجاه إسرائيل.

وتأتي الهجمات الصاروخية من اليمن في سياق تصعيد إقليمي متواصل، في حين تواصل إسرائيل تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي للتهديدات القادمة من الجنوب.