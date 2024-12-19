«بزشكيان وأردوغان» في القاهرة.. مناقشة أوضاع منطقة الشرق الأوسط

في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر منذ نحو 11 عاما، وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مساء الأربعاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ووجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الشكر إلى الرئيس المصري السيسي، “على حفاوة الاستقبال وتنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي”.

وأضاف بزشكيان، في كلمته خلال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، عبر فضائية إكسترا نيوز: “أريد التعبير عن مدى اعتزازي بوجودي في هذه الدولة العظيمة مصر”.

وتابع الرئيس الإيراني: “أريد تسليط الضوء على التاريخ العظيم لمصر، فهي دولة النيل والحضارة ونموذج من الجمال والتاريخ، وأتمنى أنه خلال الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي لقمة الثماني سنكون قادرين على المضي قدما بمنظمتنا ودعم الشراكات بيننا”.

هذا “وتستضيف القاهرة اليوم الخميس، قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة”.

“وتأسست مجموعة الثماني النامية D8 للتعاون الاقتصادي في عام 1997 في إسطنبول، وهي منظمة للتعاون التنموي تضم في عضويتها بنغلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، وتهدف مجموعة الثماني النامية إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة”.

وتعد زيارة بزشكيان “الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر منذ 11 عاما عندما زار الرئيس السابق أحمدي نجاد القاهرة في فبراير 2013 خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر”.

وسيشارك “بزشكيان”، في قمة الدول الثماني الإسلامية النامية، كما سيعقد بزشكيان لقاءات مع بعض القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

للمرة الثانية خلال عام.. أردوغان يصل إلى مصر

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة للمشاركة في قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8).

ووفقا لوكالة الأنباء التركية، كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والسفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن، وعدد من المسؤولين المصريين.

ويرافق أردوغان في الزيارة، وزير التجارة عمر بولاط، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري الرئيس للأمن والسياسات الخارجية عاكف تشاغطاي قيليج.

وتأتي زيارة أردوغان في ظل تحسن العلاقات بين تركيا ومصر، بعد خلاف استمر عقداً من الزمان، كما تأتي بعد التطورات في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد.

وتعتبر هذه هي الزيارة الثانية للرئيس أردوغان إلى مصر هذا العام، حيث زار القاهرة منتصف فبراير الماضي.

السيسي يتحدث عن أزمات غير مسبوقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة الـ 11 للدول الثماني النامية، “يشهد العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد”.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “العالم ومنطقة الشرق الأوسط تشهد صراعات غير مسبوقة، تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد وأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يعتبر تحدي للشرعية الدولية، وأن هذا يعتبر تهديد للدول المجاورة، وأن هناك تعدي على لبنان وسوريا”.

وأضاف الرئيس السيسي، “أن ما يحدث قد يطول الجميع، وأن مصر تتضامن مع الشعب الفلسطيني واللبناني، واليوم هناك جلسة عن هذه الأوضاع، فأصبحنا في عالم تسود فيه ازدواجية المعايير بدليل استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن “سوريا تشهد تطورات واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها، منوها أن الأمر قد يترتب عليه احتمالات للتصعيد، واشتعال المنطقة من آثار سوف تطول الجميع سياسيًا واقتصاديًا”.