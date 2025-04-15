ثاني محطات جولته الخليجية.. السيسي يصل الكويت وتعزيز للتعاون الاقتصادي

في ثاني محطات جولته الخليجية، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد صباح خالد الحمد الصباح في العاصمة الكويتية.

ووفق وسائل إعلام مصرية، “بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية رؤية الكويت التنموية 2035 ورغبة مصر في زيادة التبادل التجاري”.

وفي الجانب الإقليمي، “اتفق الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما أكدا دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.

وتطرقت المباحثات أيضاً إلى “الأوضاع في سوريا واليمن والسودان، حيث أكد الجانبان أهمية الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار، كما ناقشا تأمين الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية”.

وتعدّ “هذه الزيارة الرسمية الثانية للرئيس السيسي، لدولة الكويت منذ توليه السلطة عام 2014؛ حيث سبق أن زار الكويت عام 2015، وبحث مع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وكان السيسي اختتم زيارته لقطر، الاثنين، حيث التقى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة”.