ثروة نفطية ضخمة.. ليبيا تحافظ على مكانها بين أكبر «10 دول» في العالم

أظهرت بيانات حديثة نشرتها منصة الطاقة المتخصصة نقلاً عن مجلة أويل آند غاز جورنال الدولية تصنيفاً شاملاً لأكثر عشر دول امتلاكاً لاحتياطيات النفط الخام في العالم خلال عام 2025، حيث حجزت دولة ليبيا موقعاً بارزاً ضمن هذه القائمة العالمية بحلولها في المرتبة العاشرة.

وسجلت دولة ليبيا احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت 48.4 مليار برميل، مما يمنحها ثقلاً استراتيجياً كبيراً في أسواق الطاقة العالمية والمنطقة الأفريقية والعربية، ويعزز مكانتها كأحد أبرز الموردين العالميين للنفط الخام.

وجاءت جمهورية فنزويلا في صدارة الترتيب العالمي باحتلالها المركز الأول باحتياطيات ضخمة بلغت 303.2 مليار برميل، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بحجم احتياطي مؤكد وصل إلى 267.2 مليار برميل، مما يرسخ دورها الريادي في منظمة أوبك وخارجها.

واحتلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المركز الثالث في هذا التصنيف العالمي بحجم احتياطيات بلغ 208.6 مليار برميل، وجاءت كندا في المرتبة الرابعة باحتياطي نفطي قدر بنحو 170 مليار برميل، متبوعة بجمهورية العراق التي حلت خامساً باحتياطيات مؤكدة بلغت 145 مليار برميل.

وفي المرتبة السادسة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة باحتياطي نفطي بلغ 120 مليار برميل، تلتها دولة الكويت في المركز السابع باحتياطيات بلغت 101.5 مليار برميل، ثم روسيا الاتحادية في المرتبة الثامنة باحتياطي مؤكد بلغ 80 مليار برميل.

وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز التاسع عالمياً باحتياطيات نفطية بلغت 78.8 مليار برميل، لتكتمل القائمة الدولية بدولة ليبيا التي جاءت في المرتبة العاشرة، لتشكل هذه الدول العشر معاً الركيزة الأساسية للإمدادات النفطية والاحتياطيات الاستراتيجية في العالم.

ويعكس وجود ليبيا في هذه القائمة الدولية كفاءة ومكانة الثروة النفطية الليبية في خارطة الطاقة العالمية، حيث تشكل هذه الاحتياطيات الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل القومي الأكبر للبلاد.

وتأتي هذه البيانات في وقت تسعى فيه الدولة الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط إلى زيادة معدلات الإنتاج وتطوير الحقول الاستكشافية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، للاستفادة الكاملة من هذه الاحتياطيات الضخمة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وسط تحديات لوجستية وفنية تسعى الإدارات المتعاقبة لتجاوزها بنجاح لتثبيت الاستقرار المالي.