ثغرة برمجية في جوجل تسببت بتسرب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم

حيث أوضحت الشركة في مدونتها الرسمية أن الثغرة كانت في البرمجيات المحدثة التي اعتمدت في نوفمبر الماضي، وأزيلت بعد نحو أسبوع.

كما أشارت إلى أن الثغرة سمحت لتطبيقات من موردين آخرين بالحصول على بيانات شخصية للمستخدمين، وخاصة معلومات عن أعمارهم وأسمائهم ونشاطاتهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

هذا وأكدت “جوجل” إلى أن مصممي التطبيقات الجانبية لم يكن بإمكانهم الحصول على بيانات مالية للمستخدمين أو كلمات السر وغيرها من البيانات التي يهتم بها عادة القراصنة.

من جهة أخرى قالت جوجل أنها لم تعثر على ما يدل على استفادة أي جهة من البيانات الشخصية للمستخدمين التي كانت مكشوفة بسبب الثغرات البرمجية، مؤكدة أنها تواصل العمل على توضيح تفاصيل ما حدث وإبلاغ المستخدمين الذين طالتهم الثغرات المذكورة.