ثغرة جديدة في آيفون تسمح بسرقة كلمات مرورك في وضع الإغلاق

قالت شركة للأمن السيبراني والمعلومات مقرها في روسيا إنها وجدت طريقة جديدة ”ثغرة“ بأجهزة ”iPhone“ المغلقة، تسمح باختراقها، بحسب تقرير نشره موقع ”mashable“ .

وقالت ”Elcomsoft“، (الشركة الروسية) التي تعمل عبر تغطية برامج الطب الشرعي الرقمية للحكومات ووكالات إنفاذ القانون، الجمعة، إنه أصبح بإمكان برنامجها ”iOS Forensic Toolkit“ الآن استخراج بعض البيانات من أجهزة ”iPhone“ و“iPad“ في وضع قفل الشاشة.

وأكدت الشركة أنها استفادت من ثغرة معروفة باسم ”Checkm8″، في بعض أنواع ”iPhone“ و“iPad“، موجودة في جذر النظام، وتمنح المهاجمين وصولا عميقا إلى أجهزة نظام (آي أو إس).