ثلاثة سفن محملة بالقمح والبنزين والحاويات تصل ميناء طرابلس

رست ثلاثة سفن بضائع بميناء طرابلس البحري تحمل على متنها شحنات ( قمح – وقود بنزين – حاويات).

أوضح تقرير الحركة اليومية للسفن بميناء طرابلس البحري اليوم الثلاثاء، أن السفينة التابعة لوكالة الشحن ” الريان العالمية ” تحمل على متنها شحنة من القمح تقدر بـ ( 4000 ) طن ، فيما تحمل السفينة التابعة لوكالة ” بدر” ( 2000) طن من وقود البنزين، أما السفينة التابعة لوكالة “ديل” تحمل (140) حاوية.

وحسب التقرير من المتوقع أن تصل خلال اليومين القادمين للميناء سفيني شحن تحمل الأولى (26083) طنا والثانية تحمل ( 311) حاوية بضائع.