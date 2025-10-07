ثلاثة علماء يحققون قفزة نوعية ويحصدون «جائزة نوبل للفيزياء»

أعلنت لجنة جوائز نوبل عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2025، والتي ذهبت هذا العام إلى كل من البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشيل ديفوريت، والأميركي جون مارتينيس، تقديراً لإنجازاتهم الرائدة في مجال ميكانيكا الكم، فيما يمثل مايكل ديفور جامعة ييل.

وحسب اللجنة، قام العلماء الثلاثة بأبحاث مميزة على الدوائر الكهربائية فائقة التوصيل، ما أثبت إمكانية ملاحظة تأثيرات ميكانيكا الكم في أنظمة كبيرة نسبياً، وهو اكتشاف شكل قاعدة علمية أساسية لتطوير تقنيات المستقبل.

وتمكّن الفريق البحثي من إثبات أن الجسيمات المشحونة داخل الموصلات الفائقة تتصرف كنظام واحد بخصائص كمومية، حيث كشفت التجارب عن ظاهرتي النفق الكمي وتكميم الطاقة داخل الدوائر الإلكترونية، ما يفتح الطريق أمام ابتكارات مثل الحواسيب الكمومية، والتشفير الكمومي، وأجهزة الاستشعار المتقدمة.

وأشار رئيس لجنة نوبل للفيزياء، أولي إريكسون، إلى أن “ميكانيكا الكم، رغم مرور قرن على نشأتها، لا تزال تفاجئنا باكتشافات جديدة وتفتح آفاقاً واسعة للتكنولوجيا الحديثة”، مؤكداً أن نتائج هذه الأبحاث ستحدث تحولاً كبيراً في مجالات الحوسبة والتشفير والمستشعرات.

وكانت جائزة نوبل للفيزياء لعام 2024 قد ذهبت إلى الأمريكي جون هوبفيلد والبريطاني جيفري هينتون تقديراً لأبحاثهما في التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية، مما يعكس استمرار الاهتمام بالابتكار العلمي وتطويع النظريات الحديثة لتقنيات المستقبل.