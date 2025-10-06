ثلاثة علماء يفوزون بـ«نوبل الطب 2025»

أعلنت لجنة نوبل فوز ثلاثة علماء بجائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء لعام 2025 تقديراً لاكتشافاتهم في مجال “التحمل المناعي المحيطي”، وهو النظام الذي يمنع جهاز المناعة من مهاجمة أنسجة الجسم نفسه.

الفائزون بالجائزة هم:

ماري إي. برانكو من معهد بيولوجيا الأنظمة في سياتل بالولايات المتحدة.

فريد رامسديل من شركة سونوما للعلاجات الحيوية في سان فرانسيسكو.

شيمون ساكاغوتشي من جامعة أوساكا في اليابان.

ويعد هذا الاكتشاف مفصلياً لفهم كيفية عمل الجهاز المناعي، إذ أثبت العلماء أن التحكم بالمناعة لا يقتصر على الغدة الزعترية، بل يمتد إلى كافة أنحاء الجسم. بدأت الرحلة عام 1995 عندما كشف ساكاغوتشي عن خلايا مناعية خاصة تعمل كـ”حراس أمن” في الأنسجة، ثم ساعدت برانكو ورامسديل في فك لغز جين “Foxp3” المسبب لأمراض مناعية ذاتية، ليكتمل الاكتشاف عام 2003 بتأكيد دور هذا الجين في تطوير وتشغيل الخلايا التائية التنظيمية.

وتفتح هذه الاكتشافات آفاقاً لعلاجات ثورية لأمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد والسكري من النوع الأول، إضافة إلى تحسين علاجات السرطان ونتائج عمليات زرع الأعضاء، مع إجراء العديد من التجارب السريرية المبنية على هذه الاكتشافات.

وقال رئيس لجنة نوبل: “لقد كانت اكتشافات هذا الثلاثي العلمي حاسمة لفهمنا للجهاز المناعي وشرحت لماذا لا يصاب جميع البشر بأمراض المناعة الذاتية”.

ومن المقرر أن تُقدم الجوائز رسمياً في 10 ديسمبر، وتحمل كل جائزة هذا العام قيمة نقدية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وجائزة نوبل هي واحدة من أرقى الجوائز العالمية، أسسها المخترع والصناعي السويدي ألفريد نوبل (1833–1896)، مخترع الديناميت. نصّ نوبل في وصيته على تخصيص ثروته لإنشاء جوائز سنوية تُمنح للأشخاص الذين قدموا مساهمات استثنائية في خدمة الإنسانية.

تُمنح جوائز نوبل في ستة مجالات رئيسية:

الطب أو علم وظائف الأعضاء الفيزياء الكيمياء الأدب السلام الاقتصاد (أُضيفت لاحقاً في عام 1968 باسم جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريماً لألفريد نوبل)

وتتميز الجوائز بكونها عالمية وشاملة، ولا تقتصر على جنسية محددة، ويُنظر إليها كاعتراف دولي بالإنجازات العلمية والأدبية والإنسانية. تُقدّم الجوائز رسمياً في احتفالية سنوية في 10 ديسمبر، ذكرى وفاة ألفريد نوبل، في ستوكهولم عدا جائزة السلام التي تُقدّم في أوسلو.

والقيمة المالية لكل جائزة تتغير سنوياً وفق إدارة صندوق نوبل، وغالباً ما تتراوح حول ملايين الدولارات، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وشهادة تقديرية.