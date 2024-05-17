قتلى في غارات إسرائيلية على مناطق جنوب لبنان

شنت إسرائيل، الجمعة، غارات على بلدتين في جنوب لبنان، بعيدتين نسبيا عن الحدود، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم سوريان، وفق ما أفادت مصادر إعلامية لبنانية.

وأفادت الوكالة الوطنية صباحا بشن “الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة النجارية” الساحلية الواقعة في قضاء صيدا، وغارة أخرى على بلدة العدوسية المجاورة.

وتبعد البلدتان نحو ثلاثين كيلومترا كمسافة مباشرة عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وأفادت وكالات الأنباء، بأن طيران الاحتلال الحربي والمسير شن سلسلة غارات استهدفت بلدتي النجارية والعدوسية على ساحل الزهراني.

وأوضحت قناة “روسيا اليوم” نقلا عن مراسلها، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات استهدفت بلدة النجارية في قضاء صيدا عمق جنوب لبنان، بالتزامن مع غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية على البلدة عينها.