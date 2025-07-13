تركيا.. حريق هائل في برج سكني يودي بحياة 3 ويصيب 39 شخصاً



شهدت العاصمة التركية أنقرة مساء السبت، كارثة إنسانية مروّعة، بعدما اندلع حريق ضخم في مبنى سكني شاهق مكوّن من 26 طابقاً في منطقة تشانكايا، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ونصف، وإصابة 39 آخرين.

ووفقاً لما نقلته قناة TRT Haber، اندلع الحريق حوالي الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي في الطابق الرابع من المبنى، لأسباب لم تُعرف بعد، قبل أن تنتشر ألسنة اللهب بسرعة نحو الطوابق العليا، وسط حالة من الذعر بين السكان.

,واجهت فرق الإطفاء صعوبة كبيرة في السيطرة على الحريق، حيث استغرقت عمليات المكافحة أكثر من أربع ساعات متواصلة، وأفادت السلطات بأن من بين المصابين سبعة من رجال الإطفاء أصيبوا جراء استنشاق الدخان الكثيف، فيما وُصفت حالة أحد الجرحى بـ”الخطيرة”.

وباشرت فرق الأمن، إلى جانب النيابة العامة، تحقيقاً شاملاً لتحديد أسباب اندلاع الحريق، كما تم إجلاء جميع سكان المبنى وإغلاق المنطقة المحيطة به مؤقتاً كإجراء احترازي.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع تظهر النيران تلتهم الواجهة الزجاجية للمبنى وتصاعد أعمدة الدخان في سماء أنقرة، ما زاد من مشاعر القلق لدى السكان بشأن البنية التحتية وسلامة الأبراج السكنية الحديثة.