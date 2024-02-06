ثلاث برونزيات لليبيا في أول أيام بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

أحرز المنتخب الليبي لرفع الأثقال، ثلاث قلائد برونزية في أول أيام بطولة أفريقيا لرفع الأثقال لفئة الكبار، التي انطلقت يوم أمس الاثنين بمدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024م.

وذكرت صحيفة الأنباء الليبية أن الرباع الليبي معراج الطبال حصل على أول قلادتين من البرونز، في منافسات وزن 67 كجم وحل في المركز الثالث في الخطف برفع 115 كجم، كما حصل الطبال على المرتبة الثالثة في المجموع بمجموع 291 كجم.

وحقق الرباع محمد شلابي في نفس الوزن 67 كجم المرتبة الثالثة والقلادة البرونزية في رفعة النثر 146 كجم.