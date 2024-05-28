ثلاث دول أوروبية تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية

أعلنت كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، الاعراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن الحكومة الإسبانية ستوافق على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية اليوم، معتبرا أنه يجب أن تكون دولة فلسطين قابلة للحياة، على أن يربط ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون القدس الشرقية عاصمتها، وأن تكون موحدة في ظل الحكومة الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

واعتبر سانشيز أن هذا القرار “تاريخي بهدف واحد، المساهمة في أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام”.

من جهتها أعلنت الحكومة الأيرلندية، اعترافها رسمياً بدولة فلسطين.

وقالت في بيان إنها صادقت على القرار في اجتماع لمجلس الوزراء صباح اليوم، موضحة أنها “تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة ومستقلة ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين دبلن ورام الله”.

وأضافت الحكومة الأيرلندية، أنه “سيتم تعيين سفير لأيرلندا لدى دولة فلسطين مع سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله”.

من جهته قال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن اليوم الثلاثاء، يمثل “علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين”، حيث اعترفت بلاده رسميا بدولة فلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي في بيان: “على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية”.